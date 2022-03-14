Büyükkılıç, Kent Ekmek büfeleri hakkında konuştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclisinde muhalefet kanadından gelen Kent Ekmek büfelerinin sayısının artırılması ile ilgili talebi değerlendirdi. Büyükkılıç, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların ve Kayserili fırıncı esnafının mağdur edilmemesi için çalıştıklarını belirtti.

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  • 14.03.2022 19:46
  • Güncelleme: 14.03.2022 19:46
Büyükkılıç, Kent Ekmek büfeleri hakkında konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grup Başkanvekili Özgür Özer, Mart ayı olağan meclis toplantısında Kent Ekmek büfelerinin sayılarının artırılması gerektiğini dile getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirde fırıncıların da ekmek üretimi yaptığına dikkat çekerek, "Özgür Bey'in tavsiyesini önemsiyoruz. Bu şehir bir esnaf şehridir. Belediyenin ekmek hizmetlerinin yanında yüzlerce fırıncı esnafımızın ve oradan evine ekmek götüren kardeşlerimizin de olduğunu hatırlatmaya çalıştım.  Onları da mağdur etmeden, Kent Ekmek büfelerimizin ekonomik durumu daha az olan kesimlere hizmet edecek şekilde ilgili noktalara konulmasının doğru olacağını paylaştım" ifadelerini kullandı.

Kent Ekmek büfelerinin finansmanına da değinen Büyükkılıç, "Maliyet boyutunu göz ardı etmiyoruz. Meclisimizde aldığımız kararlar ile büfelerin sübvanse çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

Kendisi de bir tıp hekimi olan Büyükkılıç, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle, "Kendimin, eşimin ve oğlumun şahsı adına bütün doktorlarımızın Tıp Bayramı'nı kutluyorum" ifadeleriyle meslektaşlarına çağrı yaparak, konuşmasını sonlandırdı.

1ha

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