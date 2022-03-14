Saman tozu nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ilk duruşması görüldü

 Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde komşu iki aile arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan kavgada 30 yaşındaki İsmail B.'ın ölümü, 2 kişinin de yaralanması sonucu tutuklanan 3 sanığın müebbet hapis cezasıyla yargılanmalarına başlandı.

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  • 14.03.2022 19:43
  • Güncelleme: 14.03.2022 19:43
Saman tozu nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ilk duruşması görüldü

Geçen sene 31 Temmuz'da Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Ali B. (53) ve oğlu İsmail B. evlerinin yakınında bulunan bir arazideki saman tozunun yayılması nedeniyle husumet yaşadığı komşuları İbrahim Y. (57) ve kardeşi Bekir Y. (43) ile tartıştı. İki aile arasında büyüyen tartışma demir çubuk ve sopalı kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan demir çubuklarla iki grup birbirini yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsmail B., kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hayatını kaybeden İsmail B.’ye demir çubukla vurduğu iddia edilen Bekir Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.  Sami ve İbrahim Y. de olaya iştirak ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Her iki şüpheli hakkında da 'kasten öldürme' suçuna 'iştirak etme' kapsamıyla tutuklanmalarına karar verildi.  

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ 

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Bekir Y. ve Sami Y. ile tutuksuz sanık Sinan B. ve müşteki sanık Ali B. ile öldürülen İsmail B.'ın şikâyetçi yakınları hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, kendilerini savunduklarını, amaçlarının öldürme olmadığını söyleyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti ara kararda tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi
 

1ha

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