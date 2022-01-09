Büyükkılıç: 'Basın, vatandaşımızın gözü,kulağı,sesi olmaya devam edecek'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Basın, vatandaşımızın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam edecek. İlkeli, tarafsız, objektif ve sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum' dedi.

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  • 09.01.2022 11:34
  • Güncelleme: 09.01.2022 11:34
Büyükkılıç: 'Basın, vatandaşımızın gözü,kulağı,sesi olmaya devam edecek'

Başkan Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç, mesajında demokratik ve şeffaf toplumun olmazsa olmazı olan basının vatandaşın gözü, kulağı, sesi olmaya devam edeceğini, ilkeli, tarafsız, sorumlu gazetecilik anlayışı içerisinde kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunmayı sürdüreceğine inancının tam olduğunu vurguladı.
Gazetecilik mesleğinin bugünkü konumuna gelene kadar zorlu aşamalardan geçtiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “16. yüzyıldan bu zamana kadar ilk başlarda haber mektupları, daha sonra haber kitapları ile almanak adıyla hayatımıza giren gazete ve gazetecilik mesleğinin ilk günden bu zamana kadar insanlık tarihi için çok önemli bir yeri olmuştur. Demokrasimizin kesintiye uğradığı ve gelişimi yolunda önüne engeller çıkarılan dönemlerden, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasına kadar basının önemi hep kendisini göstermiştir. Basınımız, dezenformasyondan uzak bir şekilde vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevini layıkıyla yerine getirmiştir” diye konuştu.
Büyükkılıç, son dönemdeki dijital medya mecralarının gazetecilik adına sunduğu imkânlar doğrultusunda meslek ilkeleri ve basın ahlakından taviz vermeden kullanılmasının hayati önemde olduğunun da altını çizdi.
Zor şartlarda fedakarca görev yapan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Büyükkılıç, “Öncelikle görevini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet dilerken, yöneticisinden çalışanına, muhabir ve kameramanından, editörüne kadar tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, tüm basın çalışanlarına en kalbi duygularımla selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Kurumsal Haber

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