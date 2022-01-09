Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ise “Dünyada ve ülkemizde kış ayının kurak geçmesine rağmen Erciyes’te bu durum bizi etkilemiyor. Gayet yoğun bir dönem geçiriyoruz. Hafta sonu ise 30 bin turisti ağırlıyoruz” dedi.

Dünyanın önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde, hafta sonunu fırsat bilerek gelen ziyaretçiler pistleri doldurdu. Ziyaretçilerin çoğunluğunu yabancı turistlerin oluşturduğu gözlerden kaçmazken yerli turistler de hafta sonu tatilini Erciyes’te geçirdi. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, sezonun açılmasıyla vatandaşların kayak merkezine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Başkan Cıngı, “Dünyada ve ülkemizde kış kurak geçmesine rağmen Erciyes’te bu durum bizi etkilemiyor. Hafta sonları gayet yoğun bir dönem geçiriyoruz. Suni karlama ve normal yağış ile kayak severler pistlerimizde kayak sporunu gerçekleştiriyor. Şu an 30 bin turisti ağırlıyoruz. Geçen sene pandemi sürecinde turist ziyaretçi sayımız ile rekor kırdık. Zorlu bir süreçti ama iyi değerlendirdik. Hafta sonu da özellikle cumartesi ve pazar günlerini Erciyes’te geçirmek isteyen Kayserililer başta olmak üzere civar vilayetlerimizden Mersin, Gaziantep, Antakya gibi şehirlerden yoğun yerli misafir geliyor. Onlar burada bir gün kalıp burada Erciyes’in güzel atmosferini teneffüs edip memleketlerine dönüyorlar. Bir kısım vatandaşlar turlarla gelip yatılı kalıyor. Kısaca hafta sonları çok şükür yoğun bir dönem geçiriyoruz” diye konuştu.

'VATANDAŞLAR ERCİYES’İ TERCİH EDİYOR VE PİSTLERİMİZİ KULLANIYOR'

Erciyes Kayak Merkezi’nin önceki dönemlerde mahalli olduğuna değinen Başkan Cıngı, “Bizim Erciyes yönetimine ilk başladığımız 2013, 2014, 2015’li yıllarda bile hafta sonu yoğunluk olurdu ama hafta içi hiç kimse gelmezdi. Çünkü önceden Erciyes sadece mahalliydi. Yani Kayserili ve Kayseri civarından gelen insanımıza hitap ederdi. Ama çok şükür tüm Türkiye’de ve tüm Dünya’da bir kış destinasyonu olarak ortaya çıktığı için şu an hafta içleri de çok yoğun misafir alıyoruz. Kayakçı Erciyes’i tercih ediyor ve pistlerimizi kullanıyor. Erciyes'teki Develi, Tekir, Hacılar ve Hisarcık kapı bölgelerimiz faal durumda. Bütün giriş noktalarımızda kayak severlerimiz pistlere çıkabiliyor. Bağlantı pistlerimizle kayakçılar geçiş yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.