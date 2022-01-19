Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel kurulunu yapıp yeniden başkan seçilen Kayseri Oto Sanatkrları Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve oda yönetimini makamında kabul ederek, tebrik etti. Odakır da, esnaf dostu Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç, makamında gerçekleşen ziyarette, Oto Sanatkrları Odası için yapılan seçimlerin ve yönetimin, hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

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  • 19.01.2022 10:44
  • Güncelleme: 19.01.2022 11:04
Büyükkılıç'a Kayseri Oto Sanatkârları Odası'ndan teşekkür ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, genel kurulunu yapıp yeniden başkan seçilen Kayseri Oto Sanatkârları Odası Başkanı Şeyhi Odakır ve oda yönetimini makamında kabul ederek, tebrik etti. Odakır da, esnaf dostu Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Büyükkılıç, makamında gerçekleşen ziyarette, Oto Sanatkârları Odası için yapılan seçimlerin ve yönetimin, hayırlı hizmetlere vesile olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uyumlu, geçimli, kültürlü, güvenilen ve gönül ehli olan Kayseri Oto Sanatkârları Odası başkan ve ekibiyle bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını dile getirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yeniden güven tazeleyen Odakır’ı tebrik eden Büyükkılıç, oda yönetiminin güzel işlere vesile olmasını temenni etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Oto Sanatkârları Odası Başkanı Şeyhi Odakır ise her zaman esnafın yanında olan ve hiçbir zaman geri çevirmeyen Büyükkılıç’a teşekkür ederek şunları dile getirdi:

“Her zaman esnafımızın yanındasınız. Sizlere çok teşekkür ederiz. Melikgazi’den tutun, Büyükşehir’e kadar her zaman yanımızda oldunuz. Bize de yeniden, esnafımız görev verdi. İnşallah sanayimiz için, esnafımız için, Kayseri’miz için hayırlı olur. Allah sizlerden razı olsun. Biz sizi seviyoruz, esnaf dostu başkanımızsınız. Esnafımızı seviyorsunuz, teşekkür ediyorum başkanım.”

Ziyaret sonunda Kayseri Oto Sanatkârları Odası Başkanı Odakır, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

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İHA

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