Kayseri OSB'de yollar açık

Yoğun kar yağışı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde ulaşımı aksatmadı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gece boyunca tuzlama ve kar temizleme çalışması yaparak tüm caddeleri ulaşıma açtı. 

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  • 19.01.2022 10:19
  • Güncelleme: 19.01.2022 10:19
Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar temizleme ekipleri yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya çıkarak OSB içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında çalışma yaptı. 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araç ve 18 kişilik ekiple yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti. Okulların dahi tatil edilmesine yol açan yoğun kar yağışına rağmen gece boyunca yapılan çalışmalar neticesinde Kayseri OSB’deki tüm caddeler ulaşıma 
 

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