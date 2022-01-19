Kayseri OSB'de yollar açık

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı kar temizleme ekipleri yoğun kar yağışı ile birlikte sahaya çıkarak OSB içerisindeki 150 kilometrelik yol ağında çalışma yaptı. 5 adet kar küreme ve tuz serici kamyon, 1 adet yükleyici kepçe, 4 adet kazıcı ve yükleyici kepçe, 4 adet personel taşıma olmak üzere toplam 14 adet araç ve 18 kişilik ekiple yapılan çalışmalar gece boyunca devam etti. Okulların dahi tatil edilmesine yol açan yoğun kar yağışına rağmen gece boyunca yapılan çalışmalar neticesinde Kayseri OSB’deki tüm caddeler ulaşıma

