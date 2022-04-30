Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile Hollanda'dan gelen misafirleri, başkanlık makamında ayrı ayrı kabul etti.

PAYLAŞ
  • 30.04.2022 12:18
  • Güncelleme: 30.04.2022 12:22
Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile Hollanda’dan gelen misafirleri, başkanlık makamında ayrı ayrı kabul etti.

Tüm Kayserililerle olduğu gibi sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile de bir araya gelmeye özen gösteren ve sürekli istişareler yapan Başkan Büyükkılıç’a ziyaretler sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Ahmet Tural, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, Develi Ahmet İslamoğlu İmam Hatip Lisesi Müdürü Adem Gülhan, Turan Sarımsaklı Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Emir Türkay ve dernek yönetimi ile Hollanda’dan gelen misafirler Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundular. Başkanlık makamında ayrı ayrı kabul ettiği misafirlerle sohbet eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kadim kentimiz tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğu gibi Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, kamu kurum, kuruluşlarıyla ve özel teşebbüsleriyle eşsiz bir zenginliğe sahip. Bizler de bu zenginliğe layık olmaya çalışıyor, her birini bağrımıza basıyoruz” dedi. Misafirler de Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Eğitimden kültürel faaliyetlere, sağlıktan kentteki hizmetlere kadar çeşitli konular üzerinde değerlendirmelerin ve sohbetlerin yapıldığı ziyaretler sonunda Büyükkılıç heyetlerle ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi

Kayseri Büyükşehir, 'iletişim küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına getirdi

Kayseri doğa konusunda 'Yeşil Vatan Tırı' ile bilinçlendi

Kayseri doğa konusunda 'Yeşil Vatan Tırı' ile bilinçlendi

Talas'ın kütüphanelerine bayram ayarı

Talas'ın kütüphanelerine bayram ayarı

Başkan Yalçın'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Yalçın'dan 1 Mayıs mesajı

Kayseri Emniyetinden 'Bir Kemer Takana Bir Fidan' etkinliği

Kayseri Emniyetinden ‘Bir Kemer Takana Bir Fidan’ etkinliği

13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

13. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

3
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

4
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

5
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

6
Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

Hunat Camiinde kılınan Enderun usulü teravihe yoğun ilgi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdoğan: 'Merkezimize başvuran tüm danışanlarımızı yakın takibe alıyoruz'

Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdoğan: 'Merkezimize başvuran tüm danışanlarımızı yakın takibe alıyoruz'

Başkan Özdoğan: 'Bu sene savaşların ve dargınlıkların bittiği bir Ramazan Bayramı olsun'

Başkan Özdoğan: 'Bu sene savaşların ve dargınlıkların bittiği bir Ramazan Bayramı olsun'

DAHA FAZLA
Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

Erkan Özdamar Kayserispor maçında 7. kez düdük çalacak

Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini

Kayseri ve ilçelerinde hafta sonu hava tahmini

13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

13’üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi

Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

Büyükkılıç'a istişare ziyaretleri sürüyor

Bayram öncesi benzine büyük zam

Bayram öncesi benzine büyük zam