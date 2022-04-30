13'üncü kattan atlayan kişi yaşamını yitirdi
Kayseri'de R.G. isimli kişi binanın 13'üncü katından atladı. Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi'nde meydana geldi. R.G. (22) isimli kişi ikamet ettiği binanın 13'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.
- 30.04.2022 12:18
- Güncelleme: 30.04.2022 12:18
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Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinde R.G.’nin hayatını kaybettiğini belirlendi. R.G.’nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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