Bayram öncesi benzine büyük zam
Bayram öncesi benzine büyük zam geldi. Gün içerisinde 107 doları gören brent petrolle beraber benzine 1 lira 33 kuruş zam gerçekleşti.
- 30.04.2022 12:16
- Güncelleme: 30.04.2022 12:16
Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Dün gün içinde 107 dolara yükselen brent petrolle beraber Türkiye’de akaryakıt grubundan benzine zam beklentisi oluşmuştu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.
Gelen zamla beraber benzinin litre fiyatı 20,58 kuruşa yükseldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 19,23 TL (Gelen zam uygulanmadan)
Motorin: 22,28 TL
LPG: 11,94 TL
1ha
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