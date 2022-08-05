Büyükkılıç: '6.7 kilometrelik tramvay hattımızın son anlatına yaklaşmış durumdayız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı'ndaki çalışmaları inceleyerek çevre düzenlemesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büyükkılıç toplantıda, 'Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattımızın son anlarına yaklaşmış durumdayız' dedi.

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  • 05.08.2022 09:55
  • Güncelleme: 05.08.2022 10:24
Büyükkılıç: '6.7 kilometrelik tramvay hattımızın son anlatına yaklaşmış durumdayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yapımı süren Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı’ndaki çalışmaları inceleyerek çevre düzenlemesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirdi. Büyükkılıç toplantıda, “Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattımızın son anlarına yaklaşmış durumdayız” dedi.

Kentte ulaşım imkânlarının ve konforunun arttırılmasına yönelik planlamalar ile faaliyetler gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, yapılan çalışmaları da sürekli takip ediyor. Yapımı hummalı şekilde devam eden Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı ve çevre düzenlemesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen ve paydaşlarla istişare toplantısı gerçekleştirerek yetkililerden bilgiler alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin rahat, konforlu ve güzel bir ulaşım imkânına kavuşacağını kaydetti.

“EN GEÇ EKİM AYI İTİBARİYLE AKTİF OLARAK FAALİYETE GEÇECEK”

Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı çalışmalarının sonuna yaklaşıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, Tınaztepe bölgemizden Kumsmall bölgesine olan 6,7 kilometrelik hattımızın son anlarına yaklaşmış durumdayız. Hatlarımızın yapımı, imalatı tamamlandı” dedi.

Yakın zamanda tramvay hattının aktif olacağını duyuran Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnşallah çevre düzeniyle, detaylardaki yapılacak çalışmalar ile Allah’ın izniyle en geç Ekim ayı itibariyle buradaki hattımızın aktif olarak faaliyete geçeceğini paylaşmak istiyoruz. İnşallah Kayseri’mizde Talas bölgemizdeki hattımız ve bu bölgemizdeki hattımızın da eklenmesiyle yaklaşık 48 kilometreye ulaşan konforlu bir tramvay hattımız ortaya çıkmış olacak. Ulaşımı rahatlatmış olacak. Vatandaşlarımızın da erişimini kolaylaştırmış olacak. Hem Şehir Hastanemize hem Nuh Naci Yazgan Üniversitemize hem Kumsmall’a hem de otogarımıza vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşmış olacak.”

BÜYÜKKILIÇ’TAN CUMHURBAŞKANI VE BAKANLARA TEŞEKKÜR

Büyükkılıç, raylı sistem hatları çalışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Birimlerimizin dayanışmasıyla, elektrik şirketimizin, KASKİ’mizin, fen işlerimizin, ulaşım birimimizin ve yüklenici firmalarımızın dayanışmasıyla, koordinasyonu sağlayıp, güzel bir ortam sağlanmış oldu. Yapıcı yaklaşımlarıyla Kayserigaz’ı, ve AYGM’yi de unutmayalım. Bu hizmetleri verirken Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, emeği geçen tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan bu çalışmanın şehrimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a istişare toplantısında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti.

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İHA

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