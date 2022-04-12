Bünyan’da şehit aileleri için iftar düzenlendi

Bünyan Devlet Hastanesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programına şehit ailelerinin yanı sıra Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Savaş Özkaya, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Er, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır, İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan da katıldı. İlçe Müftüsünün okuduğu ezan ile iftarlar açıldı.

Yemek sonrası açıklama yapan Belediye Başkanı Altun, şehitlerin ülkemizin yapı taşı, birlik ve bütünlüğümüzün en önemli simgeleri olduğunu söyledi. Şehit ailelerinin de en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Altun, “Bu kapsamda bizlerinde ailesi olan şehit ailelerimizle her fırsatta bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Bizleri de ailesi olarak gören ailelerimize katılımları için teşekkür ediyor, birlik ve bütünlüğümüzün daim olmasını diliyorum. Bu vesile ile kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz’’ şeklinde konuştu.