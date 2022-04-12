Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta
Hava tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerinde kar yağışının yarın (Çarşamba) da etkili olması bekleniyor.
- 12.04.2022 16:21
- Güncelleme: 12.04.2022 16:21
Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 12 - 15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de ortalama sıcaklığın en yüksek 23 dereceyi, en düşük ise eksi 4 dereceyi görmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günü havanın kar yağışlı, Perşembe ve Cuma günün ise Kayseri genelinde parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.
ERCİYES’TE HAVA DURUMU
Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi termometrelerin en yüksek 5 derece, en düşük ise sıfırın altında 1 dereceyi görmesi bekleniyor.
İLÇELERDE HAVA DURUMU
Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:
Akkışla: En düşük -3, en yüksek 10 derece
Bünyan: En düşük -4, en yüksek 10 derece
Develi: En düşük -3, en yüksek 13 derece
Felahiye: En düşük -4, en yüksek 8 derece
Hacılar: En düşük -4, en yüksek 8 derece
İncesu: En düşük -2, en yüksek 10 derece
Özvatan: En düşük -3, en yüksek 8 derece
Pınarbaşı: En düşük -6, en yüksek 10 derece
Sarıoğlan: En düşük -3, en yüksek 10 derece
Sarız: En düşük -5, en yüksek 8 derece
Tomarza: En düşük -5, en yüksek 10 derece
Yahyalı: En düşük -2, en yüksek 16 derece
Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 13 derece.