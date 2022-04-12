Kayseri'de yağışlı ve soğuk bir hafta

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü, Kayseri için 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 12 - 15 Nisan 2022 tarihlerini kapsayan hafta içinde Kayseri'de ortalama sıcaklığın en yüksek 23 dereceyi, en düşük ise eksi 4 dereceyi görmesi bekleniyor. Salı ve Çarşamba günü havanın kar yağışlı, Perşembe ve Cuma günün ise Kayseri genelinde parçalı bulutlu olması tahmin ediliyor.

ERCİYES’TE HAVA DURUMU

Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta içi termometrelerin en yüksek 5 derece, en düşük ise sıfırın altında 1 dereceyi görmesi bekleniyor.

İLÇELERDE HAVA DURUMU

Yapılan hava tahminlerine göre Kayseri'nin ilçelerinde bu hafta ortalama hava sıcaklıklarının şu şekilde seyretmesi bekleniyor:

Akkışla: En düşük -3, en yüksek 10 derece

Bünyan: En düşük -4, en yüksek 10 derece

Develi: En düşük -3, en yüksek 13 derece

Felahiye: En düşük -4, en yüksek 8 derece

Hacılar: En düşük -4, en yüksek 8 derece

İncesu: En düşük -2, en yüksek 10 derece

Özvatan: En düşük -3, en yüksek 8 derece

Pınarbaşı: En düşük -6, en yüksek 10 derece

Sarıoğlan: En düşük -3, en yüksek 10 derece

Sarız: En düşük -5, en yüksek 8 derece

Tomarza: En düşük -5, en yüksek 10 derece

Yahyalı: En düşük -2, en yüksek 16 derece

Yeşilhisar: En düşük 0, en yüksek 13 derece.