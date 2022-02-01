Bünyan'da karla mücadele sürüyor

Bünyan Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının ardından çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Güllüce yolunda buzlanma nedeniyle yol dışına kayan ambulans Bünyan Beledi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce kurtarıldı. Karla mücadele planlaması kapsamında başlatılan çalışmalarımızda bugün; Güllüce, Dağardı, Tuzhisar, Koyunabdal, Sıvgın, Ağcalı, Karacaören, Hazarşah, Ekinciler Mahallelerimizin ana arter yollarında, sık kullanılan ve önem arz eden bazı ara yollarda kar küreme ve yol açma çalışmaları yapıldı.

Devam eden çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Bünyan Belediye Başkanımız Özkan Altun, ’’İlçe merkezimiz ve çevre mahallelerimizde kesintisiz ulaşımı sağlamak öncelik hedefimiz. Bu doğrultuda karla mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizin sorun yaşamaması için özveri ile gece gündüz mücadeleye devam eden ekiplerimizi kutluyor çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.