Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu ulaşıma açtı.

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  • 01.02.2022 15:54
  • Güncelleme: 01.02.2022 17:12
Heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesindeki önemli turizm değerlerinden doğa harikası Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda gerçekleşen heyelana anında müdahale ederek, yolu ulaşıma açtı.

Kapuzbaşı Değirmenocağı mevkiindeki yolda meydana gelen heyelan ile yola düşen kaya parçaları nedeniyle yol çift taraflı olarak ulaşıma kapanırken, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri anında müdahale ederek, yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Yahyalı’da meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Kapuzbaşı yolu ulaşıma açılırken, Büyükşehir Belediyesi ile Yahyalı Belediyesi ekiplerinin yol temizleme ve tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

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İHA

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