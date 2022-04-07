Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartlarından dolayı ilçe merkezindeki yollarda meydana gelen bozulmaların tadilatı devam ederken Akmescit Mahallesinde ise kül, çöp toplama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

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  • 07.04.2022 16:18
  • Güncelleme: 07.04.2022 16:30
Bünyan'da bozuk yollar yenilenmeye devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ağır kış şartlarından dolayı ilçe merkezindeki yollarda meydana gelen bozulmaların tadilatı devam ederken Akmescit Mahallesinde ise kül, çöp toplama ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yol üst yapısında ve özellikle araç yollarında çukurlar ve meydana gelen bozulmalar nedeniyle asfalt onarımı, kısmi kaplama ve tam kaplama yapılacak yollar tespit edilerek sezonunda yapılmak üzere programa alınıyor.

Havaların ısınmasıyla başlayan çalışmalar çerçevesinde ise ilçedeki bakımı ve onarımı yapılması gereken cadde ve sokaklarda çalışmalarına hız veren ekipler, parke tamir ve asfalt yama çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

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İHA

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