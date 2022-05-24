Bünyan'da 'bahar çalışmaları' başladı

Bünyan Belediyesi sert geçen kış şartları sonrası dereler, göletler, su kanalları, arklar ve çeşmeler için harekete geçti

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  • 24.05.2022 17:14
  • Güncelleme: 24.05.2022 20:41
Bünyan'da 'bahar çalışmaları' başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediyesi sert geçen kış şartları sonrası dereler, göletler, su kanalları, arklar ve çeşmeler için harekete geçti

Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sert geçen kış şartları nedeniyle yaşanan ve yaşanabilecek sorunlar için harekete geçerek başta ilçe içinden geçen bük deresinin ıslahı ve yağmur sularının oluşturduğu atıkların temizlenmesi başta olmak üzere Gergeme Mahallesi’nde kanal temizliği, Hazarşah Mahallesi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Çeşme hattı, Köprübaşı Mahallesi’nde arazi ve çeşme yerleri düzenlemesi, Kösehacılı Mahallesi’nde gölet yapımı, Ağyol çeşme kenarı su arkı yapımı ve Ağcalı Mahallesi’nde çeşme tadilatı çalışmaları yürüttü.

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, “Bu yıl yaşadığımız bereketli kış nedeniyle oluşan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan sorunları giderirken bir yandan da ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla yeni çözümler geliştiriyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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