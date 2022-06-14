Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı

Bünyan Samağır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 'Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

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  • 14.06.2022 17:23
  • Güncelleme: 14.06.2022 17:31
Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı hizmete açıldı
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Bünyan Samağır Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ’Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Bünyanlı hayırsever İş İnsanı, üniversite konferans salonunun yapımında da büyük desteği olan Şadi Korkmaz’ın yapımını üstlendiği ’Bünyan Belediyesi Şadi Korkmaz Parkı’nın açılışı Samağır Mahallesi’nde Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, hayırsever Şadi Korkmaz, ailesi ve Samağır mahalle sakinlerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Başkan Altun açılışta yaptığı konuşmada, ’’Hemşerilerimizin rahat nefes alabileceği, çocuklarımızın ve gençlerimizin hoş vakit geçirebileceği park, bahçe ve yeşil alanlar oluşturmaya, var olan parklarımıza yenilerini eklemeye hayırseverlerimizin destekleriyle devam ediyoruz. İlçemize kattıkları değer, bizlere verdikleri destek için Korkmaz ailesi başta olmak üzere göreve başladığımız günden bu yana bizleri yalnız bırakmayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, Allah’tan hayırseverlerimizin sayısını arttırmasını niyaz ediyorum. Hizmete sunulan yeni park, mahallemize ve hemşerilerimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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İHA

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