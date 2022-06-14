Derviş Güneş Ortaokulu öğrenci ve velileri kapatılma iddialarına karşın eylem yaptı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Han mahallesinde bulunan Derviş Güneş Ortaokulu’nun kapanacağı iddiaları üzerine öğrenciler ve veliler okul önünde toplanarak eylem yaptı. Okullarının kapatılmamasını isteyen öğrenciler, ‘Bu benim okulum’, ‘Benim okuluma dokunma’ pankartlarıyla yetkililere seslendi.

Okulda öğrenim gören öğrencilerin velileri, durumdan rahatsız olduklarını belirttiler. Velilerden, Ünal Durmuş, “Başta şunu ifade etmek istiyorum. 1961’de kurulmuş tarihi bir okulun kapanmasına veliler olarak razı değiliz. Buradan devlet büyüklerime; Sayın Cumhurbaşkanına, Milli Eğitim Bakanına, İl Milli Eğitim Müdürüne ve Kayseri Valimize seslenmek istiyorum. Böyle bir okulun kapatılması, velilerin ve öğrencilerin mağdur edilmesi yanlıştır. Bu okulda 160’ın üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Her sınıfta bir öğretmene 20 öğrencinin yeterli olduğunu, eğitim düzeyinin yüksek olduğuna inanıyorum. Derviş Güneş Okulu eğitimi yüksek, kadrosu, eğitim düzeyi ve yönetim kadrosu çok iyi olan bir okuldur. Bütün veliler adına açıklama yapıyorum. Bizler veliler olarak okulun kapatılmasını istemiyoruz. İlim ve irfan yurdunun kapanması çok yanlıştır. Bu hatadan dönülmesini rica ediyorum” dedi.

Veli Neslihan Özokutan, mahalle sakinlerinin dar gelirli olduğunu belirterek, “Burası kapatılırsa çok mağdur oluruz. Servislerle bir başka okula çocuklarımızı gönderme imkânımız kesinlikle yok. Burada ailelerin 3’er tane 4’er tane çocukları var. Kişi başı 500 lira servis parası var. Kiracı olan ailelerimizi düşünün, yazık değil mi? Çocuklarımız da bu durumdan etkilenecekler. Biz okulumuzdan, öğretmenlerimizden, eğitimden memnunuz. Okulun kapatılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir diğer velilerden olan Özlem Gültekin ise, “Sadece bizim merak ettiğimiz; neden bizim okulumuz? Neden başka bir okula aynı müdahale yapılmıyor. Biz her şekilde istemiyoruz. Okulumuz kapatılmasın. Biz bunun arkasında duracağız. Gitmemiz gereken neresi varsa oraya gideceğiz, biz okulumuzun kapatılmasını istemiyoruz” diye konuştu.