Bünyan Belediyesi ilkokul restoresi için harekete geçti

Bünyan Belediyesi ekipleri, Çağlayan İlkokulu’nun restore çalışmalarını en hızlı şekilde tamamlamak için harekete geçti.

Bünyan yöresel ürünlerinin yeniden canlandırılması, Kadın Kooperatifi kurarak ilçede yöresel ve organik ürünler yetiştirilmesi, kadınların üretime katılması ve Bünyan’da üretimi desteklemek için Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen’in girişimleri ve Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın da destekleriyle hayata geçirilmesi planlanan projenin en kısa sürede tamamlanması için Bünyan Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız vererek bir hafta önce incelemesi yapılan Çağlayan İlkokulunda çalışmalara başladı.

Proje ile yöresel ürünlerin üretilip pazarlanacağına, üretime, kadın üreticiye ve girişimciye destek verileceğine değinen Başkan Altun, ’’ İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak, tarihi ve kültürel miraslarımızı öne çıkaracak, yöresel ürünlerimizi yeniden canlandıracak tüm fikir ve projelere açığız. Bunları hayata geçirmek için kaymakamlığımız dahil tüm belediye personel ve ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.