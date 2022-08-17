Başarılı sporcu Ayşegül Aydın'dan Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserispor'da lisanslı futbol oynayan U14 Milli Takım oyuncusu olan Ayşegül Aydın'ı makamında ağırladı.

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  • 17.08.2022 15:17
  • Güncelleme: 17.08.2022 16:27
Başarılı sporcu Ayşegül Aydın'dan Başkan Mehmet Cabbar'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayserispor’da lisanslı futbol oynayan U14 Milli Takım oyuncusu olan Ayşegül Aydın’ı makamında ağırladı.

20-23 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Riva’da yapılacak U15 Milli Takım kampına da davet edilen 2009 doğumlu milli sporcu Ayşegül Aydın’a hediye takdim eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Yavrularımızın spordaki başarıları göğsümüzü kabartıyor. Ayşegül Aydın gibi gençlerimizin başarıları ve örneklikleri sayesinde inanıyorum ki Develimizde spora olan ilgi ve sevgi daha da artacak ve birçok alanda Develimiz sporda cazibe merkezi haline gelecektir. Sporun gerekliliklerini en güzel şekilde yerine getirip milli formamızla mücadele etme başarısı gösteren yavrumuz Ayşegül Aydın’ı ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum. Develi Belediyesi olarak yavrumuzun her daim destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli oyuncu Ayşegül Aydın da ilgisinden ve hediyelerinden dolayı Başkan Mehmet Cabbar’a teşekkür ederek Develi’yi en güzel şekilde temsil etmek için var gücüyle mücadele etme sözü verdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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