Bu turnuva 4 yıl sürdü, kimi mezun oldu kimi evlenip yuva kurdu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) fakülteler arasında düzenlenen futbol turnuvası pandemi ve çeşitli nedenlerle 4 yıl sürdü, kimi öğrenciler mezun oldu kimileri evlenip yuva kurdu.

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  • 03.06.2022 11:14
  • Güncelleme: 03.06.2022 11:14
Bu turnuva 4 yıl sürdü, kimi mezun oldu kimi evlenip yuva kurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) fakülteler arasında düzenlenen futbol turnuvası pandemi ve çeşitli nedenlerle 4 yıl sürdü, kimi öğrenciler mezun oldu kimileri evlenip yuva kurdu.

SCÜ’ de 2018 yılı sonunda başlayan fakülteler arası futbol turnuvasına yaklaşık 30 fakültenin takımları katıldı. Bazı aksaklıklar nedeniyle turnuva gecikmeli olarak devam etti. 2020 yılına uzayan turnuvada pandemi kısıtlamaları nedeniyle maçlar yapılamadı. Pandeminin ortadan kalkması ile maçlara kalındığı yerden devam edildi. 4 ‘üncü yılın sonunda tamamlanabilen futbol turnuvasını İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü kazandı. Final maçı; İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü takımları arasında oynandı. Birinci sınıfta turnuvayı takip eden öğrenciler finali 4.Sınıfta izledi. 2018’de başlayan turnuvaya katılan birçok öğrenci finali göremeden mezun oldu. Turnuva devam ederken bazı öğrenciler eğitimlerine ara verip askere gitti, evlenip yuva kuranlarda oldu. Turnuvada şampiyon olan gazetecilik bölümü öğrencilerinden İnan Gökkuş, turnuvaya katıldığında 21 yaşında olduğunu belirterek finali 25 yaşında oynadığını söyledi.

“Turnuva 4 yıl sürdü”

İnan Gökkuş, kendi attığı golle şampiyon olduklarını belirterek, “ Dört yıldır iletişim fakültesinde gazetecilik öğrencisiyim. Bu turnuva 4 yıl sürdü. 4 yıldır sürekli maçlardayız. Benim attığım golle şampiyon olduk. Turnuva başladığında 21 yaşındaydım şuan 25 yaşındayım” dedi.

Öte yandan, Gazetecilik bölümü takım kaptanı Ahmet Almalı, dört yılın sonunda büyük iş başardıklarını ifade ederek, “ 4 yıldır takım kaptanlığı yapıyorum, bu turnuvada 4 yıldır devam ediyor. 4 yılın sonunda büyük bir iş başardık. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün fakülteler katıldı, 30 takım vardı. Şampiyonuz mutluyuz” şeklinde konuştu.

İHA

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