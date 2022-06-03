Kırşehir TEM Polisinden ankesör telefon operasyonu

Kırşehir'de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2'si muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.

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  • 03.06.2022 11:06
  • Güncelleme: 03.06.2022 11:06
Kırşehir TEM Polisinden ankesör telefon operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PYD operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2’si muvazzaf asker 4 kişi gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1’i sivil 4 kişi gözaltına alındı. Aktif görevde olan muvazzaf asker K.J. Hakkari’de, muvazzaf asker M.G. Hatay’da, eski askeri okul öğrencisi M.T. ve sivil vatandaş G.A. ise Kırşehir’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 9 farklı dijital doküman da ele geçirildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleriyle adli mercilere sevk edildi.

İHA

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