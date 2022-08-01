Bu okula girenler zaman yolculuğuna çıkıyor

Sivas'ta bir köyde geçmişte eğitim verilen bir okul müzeye dönüştürülerek içerisinde sergilenen asırlık araç gereçlerle ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

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  • 01.08.2022 11:47
  • Güncelleme: 01.08.2022 11:47
Bu okula girenler zaman yolculuğuna çıkıyor
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Sivas’ta bir köyde geçmişte eğitim verilen bir okul müzeye dönüştürülerek içerisinde sergilenen asırlık araç gereçlerle ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bulunan Kılıç köyünde 1966 senesinde yapılan ilkokul, köyün kente göç vermesiyle birlikte 20 yıl eğitim öğretiminin ardından atıl vaziyete geldi. Okulun atıl vaziyette kalmasına gönlü el vermeyen köylülerin aklına okullarını müzeye dönüştürmek geldi. Yaklaşık 5 asır önce kurulan köyde kullanılan tarım aletlerinden ev eşyalarına kadar her türlü araç gereç toplanarak müzede sergilenmeye başlandı. Müzeyi gezen ziyaretçiler asırlar öncesinde ecdatları tarafından kullanılan malzemeleri görünce o günlere gidiyor.

“Köyün kurulduğu tarihten itibaren her malzeme var”

Köy muhtarı Mehmet Ali Özdemir, köyün kuruluşundan itibaren kullanılan her türlü malzemenin bu müzede sergilediklerini belirterek, “Burası 1966 senesinde yapılıp 20 sene hizmet veren bir okuldu. Bizde eğitimimizi burada aldık. Günümüzde Kaymakamlık ve Milli Eğitim’den izin alarak müze haline dönüştürdük. Bir arkadaş ön ayak olarak malzemeler buldu ve çok güzel bir şey oldu. Köyümüzün kuruluşu 500 yıl öncelere dayanıyor. O tarihten günümüze her türlü malzeme var. Müze 10 yıldır hizmet veriyor. Gelenlerin dikkatini çekiyor. Kaymakam bey ve Jandarma komutanı geliyor. Diğer köylerinde burayı örnek almasını temenni ediyorlar. Ziyaretçilerimiz geliyor bu malzemeleri gördükçe geçmişi ve büyükleri hatırlıyorlar” şeklinde konuştu.

“Torunlarımız bu malzemelerin kullanıldığına inanamıyorlar”

Köy sakinlerinden Recep Dinçer, torunlarının müzenin içerisinde ki malzemelerin gerçekten geçmişte kullanılıp kullanılmadığı hakkında sorular sorduklarını söyleyerek, “1966’da bu okulda okuyordum. 20 yıl önce köyden kente göç olması sebebiyle okul atıl bir duruma geldi. Bizde okulu atıl vaziyetten kurtarmak için böyle bir müze kurmayı düşündük. Her gelen ziyareti burayı çok beğeniyor ve fotoğraflar çekip reklam yapıyorlar. Çok uzaktan bile ziyarete gelenler oluyor. Bizim bilmediğimiz tarihlerden ecdadımızın burada hayatlarını idame ettirdikleri süre içerisinde kullandıkları tarım aletleri ve araç gereçler mevcut. Torunlarımız geldiğinde gerçekten burada ki malzemeler sizin bahsettiğiniz gibi kullanıldı mı diye sorular soruyorlar. Torunlarımız çocuklarımız burada ki malzemelerin isimlerini bilmedikleri için biz onları aydınlatıyoruz. Teknoloji çağında olduğumuz için geçmişte bu malzemelerin kullanıldığına inanamıyorlar”

İHA

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