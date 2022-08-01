28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28'ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

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  • 01.08.2022 11:48
  • Güncelleme: 01.08.2022 12:24
28. Sütdonduran Kampı ve Erciyes zirve Tırmanışı Yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 28’ncisi gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla gerçekleştirildi.

Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından organize edilen ve bu yıl 28’ncisi düzenlenen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı, Türkiye’nin değişik illerinden katılan dağcı ve doğa tutkunu sporcular ile 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası’nda yapıldı. Etkinliğe AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, meclis üyeleri ve sporcular katıldı. Programın açılışında konuşan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Av. Bilal Özdoğan, kampın Erciyes’in ve Hacılar’ın tanıtımında büyük etken olduğunu belirterek şöyle konuştu;

“28 yıldır yapılan faaliyete güzellikler katmak adına HADAK sporcularımız her yıl faaliyetten önce 1 hafta kampa alınarak dağcılıkla ilgili bilgi sahibi oluyor. Burada her türlü faaliyet bulunmakta. Sporcularımız gerek dağcılık gerekse doğa şartlarına uyum sağlama fırsatı buluyor. Etkinliğimizde bu yıl şehir içi ve dışından 60 sporcumuz bulunuyor. Yine zirve tırmanışımıza 30 sporcumuzla katılım sağlanacak. Yapılan etkinlikle gerek Erciyemizin gerekse Hacılarımızı dünya çapında tanıtma fırsatı buluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim.”

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel’de üniversite yıllarında Erciyes Kapı’dan zirve tırmanışı yaptığını belirterek, özellikle kış dağcılığına ilgisi olduğunu belirtti. Karayel kamp etkinliklerinin oldukça güzel geçtiğini söyleyerek iklim şartları uygun oldukça dağcıları Erciyes’e kamp yapmaya davet etti. Karayel, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’a dağcılara konforlu bir kamp ortamı oluşturduğu için teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi. Erciyes Dağı’nın zirvesine çıkmak için Sütdonduran Yaylası’nda buluşan sporcular, 31 Temmuz sabahı saat 02.00’da başlayan tırmanışı saat 15.00’da zirve ile sonlandırdı. Her yıl olduğu gibi bu yılda zirvede şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak dua edildi.

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İHA

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