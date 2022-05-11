Brezilya Yaz Olimpiyat Oyunlarına Melikgazi damgasını vurdu

Brezilya'nın Rio kentinde düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Melikgazi Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcusu Türkan Teke Poomse dalında 2 olimpiyat üçüncülüğü madalyası kazanırken, Yasin Çimen müsabaka dalında olimpiyat üçüncülüğü madalyası kazandı.

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  • 11.05.2022 12:17
  • Güncelleme: 11.05.2022 12:26
Brezilya Yaz Olimpiyat Oyunlarına Melikgazi damgasını vurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenen 24. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları’nda Melikgazi Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcusu Türkan Teke Poomse dalında 2 olimpiyat üçüncülüğü madalyası kazanırken, Yasin Çimen müsabaka dalında olimpiyat üçüncülüğü madalyası kazandı.

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yasin Çimen ve Türkan Teke kızımız büyük bir başarıya imza attı. Azmettiler, çabaladılar, gayret ettiler. Aynı zamanda da bundan sonraki süreç için yeni sporculara örnek oluyorlar. Bizleri her zaman olduğu gibi şimdi de gururlandırdılar. Mutlu ve gururluyuz. Bu başarıları sürekli hale getirmek ve en yukarıda tutabilmek adına çalışmalarımızı var gücümle sürdürmeliyiz. Kendilerini bir kez daha tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bir kez daha sporun ve sporcunun yanında olduğumuzu belirtmek isterim" dedi.

Başarılı bir maç sergilediklerini söyleyen Türkan Teke de, “Ülkeme, Kayserimize, aileme ve hocalarıma bu gururu yaşattığım için çok mutluyum. Daha güzel başarılarla ülkemize döneceğim. Bizlere her zaman destek veren Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Olimpiyat üçüncüsü Yasin Çimen ise, “Olimpiyatlara ilk defa katıldım. Çok mücadele ettim ve sonunda başardım. Olimpiyatlarda üçüncü oldum. Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu’na, Kulüp Başkanımız Yakup Bey’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüze bizlere destek oldukları ve inandıkları için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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İHA

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