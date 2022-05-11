ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Erciyes Üniversitesi, 2022 Yılı Etki Sıralama değerlendirmesinde bin 524 üniversite arasında 301 - 400 bandında kendine yer buldu. ERÜ ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

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  • 11.05.2022 12:20
  • Güncelleme: 11.05.2022 12:20
ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı. Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2022 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi önemli bir başarı gösterdi. 

Dünyada 110 ülkeden 1524 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada Erciyes Üniversitesi 301-400 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

1ha

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