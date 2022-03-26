Bonus Hoca'dan Motivasyon Eğitimi

'Bonus Hoca' olarak bilinen Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, Nevşehir'de öğrenciler ve velilerle bir araya gelecek.

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  • 26.03.2022 10:17
  • Güncelleme: 26.03.2022 10:17
Bonus Hoca'dan Motivasyon Eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

’Bonus Hoca’ olarak bilinen Eğitim Danışmanı Süleyman Beledioğlu, Nevşehir’de öğrenciler ve velilerle bir araya gelecek.

Nevşehir Belediyesi, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Boğaziçi Özel Öğretim Kurumları İş Birliği ile 26 Mart 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinlik Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eğitimci yazar Süleyman Beledioğlu, ilk olarak 11. ve 12. sınıf öğrencilerine saat 12:00’da Stres - Motivasyon Yönetimi ve YKS İçin taktikler konulu seminer verecek. 11. ve 12.sınıf velilerine yönelik olarak düzenlenecek olan ’Aileler Çocukların Başarısı İçin Neler Yapmalı?’ başlıklı seminer ise saat 14:00’da başlayacak.

Sınavlara hazırlanan öğrencilerin ve velilerin kaygısını paylaşarak onların başarılarını artırmalarına yardımcı olmak ve onların motivasyonunu artırarak hedeflerine ulaşmaları için destek olmak amacıyla düzenlenecek olan seminere öğrenciler ve veliler ücretsiz olarak katılabilecek.

İHA

Kayseri Gündem
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