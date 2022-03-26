Büyük umutlarla oluşturulmak istenen orman, keçilere yem oldu

Sivas’ın Ulaş ilçesi Karacalar köyünde orman oluşturmak için dikilen fidanlar çobanlar tarafından otlatılan keçilerle yok edildi.

Ulaş ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan Karacalar köyünde büyük umutlarla yeşertilmek istenen orman keçilere yem edildi. Köy eski muhtarı Erdal Cengi, kendi muhtarlığı döneminde köyde bulunan Karacalar barajının kenarına ormanlık alan oluşturmak istedi. Yaklaşık 150 dönüm bir alanı ağaçlandırabilmek için dönemin Ulaş kaymakamına başvurarak yardım talebinde bulundu. Bu talebe kayıtsız kalmayan kaymakam 1 tır dolusu çam, badem ve çeşitli fidanları temin ederek işe koyuldu. Büyük heveslerle kurulacak orman için kamuda çalışan memur, öğretmen ve öğrencilere kadar herkes elini taşına koyarak fidanların dikimi gerçekleştirildi. Alanın etrafı tel çekilerek koruma altına alındı. Fakat köyün etrafında ki koyun ve keçi çobanları telleri yerinden sökerek hayvanlarını fidelerin dikildiği alanda otlattı. Bin bir zahmetle dikilen fideler keçi ve koyunlara yem oldu, 150 dönüm alandan geriye sadece 10-15 adet çam fidesi kaldı.

“Bu çamların adam boyunu geçmesi lazımdı”

Karacalar köyü eski muhtarı Erdal Cengi, çobanlarla baş edemediklerini söyleyerek, “Burası barajın kenarında bir boşluk alan, köyümüze ait aşağı yukarı 150 dönüm yer. Biz kaymakam beyle anlaşma yapıp 1 tır çam, badem ve değişik fideler getirdik. Kamuda ne kadar memur, öğrenci varsa buraya getirdi köylüyle beraber hevesle diktik. Dikeli 8 seneyi geçti, biz kenarlarını telleyip koruma altına aldık. Ama çobanlarla ne biz nede jandarma baş edemedik adamlar gecenin birinde gelip yayıyordu. Yaylımdan dolayı birkaç ağaç kalmış, büyüyenlerin kafalarını davarlar yemiş. Bu çamların adam boyunu geçmesi lazımdı. Sadece 2 sıra çam kalmış” dedi.

“Aileler gölgesinde piknik yapsınlar istedik”

Erdal Cengi, alanın yeniden ağaçlandırılmasını isteyerek, “Tam bir tır fide getirdik hatta ben kendi traktörümle zemini burguyla delip 2 depoda mazot yaktım. Şimdi biz bunu neden yaptık, neden ağaçlandırmaya çalıştık. Vatandaş şehirden ailesiyle geliyor piknik alanı yok. Barajın etrafında bir ağaç yok. Gelsinler burada gölgesinde piknik yapsınlar dedik olmadı. Ben bu işe çok kızıyorum çok acıyorum bu ağaçlara çok canım sıkılıyor. Ne söylesek para etmez bu çobanlara, telleri de sökmüşler. Ama ben buranın yeniden ağaçlandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.