Bit pazarına yoğun ilgi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine pazar günleri btr pazarı kuruluyor. Pazar her kurulduğu gün yoğun bir ilgi ile karşılaşıyor. Eski ve yeni ürünlerin bulunduğu bit pazarına olan ilgi görenleri şaşırtıyor. Bit pazarı birçok farklı ürün ile birlikte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Vatandaşlar geçimlerini sağlamak için evde kullanmadığı eşyaları bit pazarında satışa sunuyorlar. Öte yandan pazarda bulunan ürünler uygun fiyatlı bir şekilde satılıyor. Pazara gelen vatandaşlar ise aradıkları ürünleri uygun bir fiyata bulduklarını ifade ediyorlar.