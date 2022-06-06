Bit pazarına polis ve zabıta denetimi
Kayseri Battalgazi mahallesinde kurulan bit pazarına polis ve zabıta ekipleri denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
- 06.06.2022 12:54
- Güncelleme: 06.06.2022 12:54
Kayseri’nin Battalgazi mahallesinde hafta sonu kurulan bit pazarına, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri ve zabıta ekiplerince ortak denetimler yapıldı. Pazarda satılan ürünlerin hırsızlık olup olmadığı, aranan şahıslar ve suç unsuru materyaller denetlendi.
26 ayrı satıcı ve toplamda 43 kişinin sorgulandığı denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.
1ha
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