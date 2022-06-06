Bit pazarına polis ve zabıta denetimi

Kayseri’nin Battalgazi mahallesinde hafta sonu kurulan bit pazarına, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü polis ekipleri ve zabıta ekiplerince ortak denetimler yapıldı. Pazarda satılan ürünlerin hırsızlık olup olmadığı, aranan şahıslar ve suç unsuru materyaller denetlendi.

26 ayrı satıcı ve toplamda 43 kişinin sorgulandığı denetimlerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.