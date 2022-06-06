Dolar ve Euro 2022’nin zirvesinde

Dolar ve Euro’da hareketlilik devam ediyor. Son günlerde artış eğiliminde olan döviz, haftanın ilk gününde 2022 yılının rekorunu kırdı. Şu anda Dolar 16.57, Euro ise 17,84 liradan işlem görmeye başladı.

Güncel döviz ve altın fiyatları şöyle;

24 ayar gram altın: 988 lira 36 kuruş,

22 gram altın: 927 lira 33 kuruş

Çeyrek altın: 1.624 lira

Dolar: 16 lira 57 kuruş,

Euro: 17 lira 84 kuruş olarak işlem görüyor.