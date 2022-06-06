Dolar ve Euro 2022'nin zirvesinde

Döviz kuru artışta. Dolar ve Euro, sabah saatleri itibariyle 2022'nin en yüksek seviyesini gördü.  

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  • 06.06.2022 12:52
  • Güncelleme: 06.06.2022 12:52
Dolar ve Euro 2022'nin zirvesinde

Dolar ve Euro’da hareketlilik devam ediyor. Son günlerde artış eğiliminde olan döviz, haftanın ilk gününde 2022 yılının rekorunu kırdı. Şu anda Dolar 16.57, Euro ise 17,84 liradan işlem görmeye başladı.  

Güncel döviz ve altın fiyatları şöyle;  

24 ayar gram altın: 988 lira 36 kuruş,  

22 gram altın: 927 lira 33 kuruş  

Çeyrek altın: 1.624 lira  

Dolar: 16 lira 57 kuruş,  

Euro: 17 lira 84 kuruş olarak işlem görüyor. 

 

1ha

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