Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak sergiliyor

Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Sivas'ta 40 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi olan Mehmet Gürbüzer ilginç çalışma ofisi ile dikkat çekiyor. Birçok şehir, kıta ve ülkeye seyahat düzenleyen Gürbüzer, bu seyahatleri sırasında aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Gürbüzer çalışma ofisini koleksiyon sergilediği yerden çok anılarını biriktiği yer olarak görüyor. Ofisini ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

PAYLAŞ
  • 07.05.2022 09:10
  • Güncelleme: 07.05.2022 09:10
Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak sergiliyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Sivas’ta 40 çalışanı bulunan bir medikal firmasının sahibi olan Mehmet Gürbüzer ilginç çalışma ofisi ile dikkat çekiyor. Birçok şehir, kıta ve ülkeye seyahat düzenleyen Gürbüzer, bu seyahatleri sırasında aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor. Gürbüzer çalışma ofisini koleksiyon sergilediği yerden çok anılarını biriktiği yer olarak görüyor. Ofisini ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor.

“Odamı güzelleştiriyorum"

Gürbüzer, Özellikle uzak doğu seyahatlerini çok sevdiğini belirterek, “Özellikle yurt dışı seyahatlerim çok fazla oldu. Yurt dışı seyahatlerimde bir şeyler alırken, bir baktım koleksiyona dönüşü verdi. İnsanların hoşuna gittiğini gördü. Çok fazla yurt dışı seyahatlerim oluyor. Özellikle uzak doğuyu çok seviyorum, uzak doğudan, Avrupa’dan ve birçok ülkeden bir şeyler alıp getirdim. Dolaysıyla böyle bir şey oluştu ve bende bunları düzenli bir şekilde sergilemeye çalışıyorum, odamı güzelleştiriyorum. Bir amaçtan çok, kendi kendine oluşan koleksiyon gibi oldu. Hepsinin benim için önemi şöyle; her gittiğim yerden birer anı özelliği var. Hangi ülkeye gitmişim, Kamboçya’ya gitmişim, Endonezya’ya gitmişim, Çin’e gitmişim, Filipinlere gitmişim buralardan bir şeyler aldım. Tabii bunları aldığım için oraların hatıraları oldu. Şimdi her baktığım yerde her baktığım objede gittiğim yerleri hatırlıyorum. Bu da güzel bir şey, hoşuma gidiyor. Koleksiyon yapmaktan daha çok anılarımı bir arada biriktirdim diyebilirim” dedi.

“Kişiliğimin odama yansıması”

Kendisini ziyaret eden kişilerin ofisini çok beğendiğini belirten Gürbüzer, “Çevremdeki insanlarda benim renkli bir kişiliğim olduğunu söylerler. Odamın da böyle renkli olması, kişiliğimin odama yansıması olarak düşünülebilir. Çalışanların da içinin açılacağı ışıl ışıl bir ofis, Dolaysıyla çalışan insanlar, güzel bir ortamda çalıştıklarında onların veriminin artacağını düşünüyorum. Benim kendi veririm de artıyor. Odama geldiğim zaman, mutlu oluyorum insanlar gördükleri zaman beğeniyorlar. Dolayısıyla bir taraftan gittiğim yerlerin anılarını toplamak, onları anımsamak diğer taraftan güzel görüntülerin olduğu bir ofiste çalışmak iyi bir şey “ diye konuştu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

Trafik Haftası’nda trafik güvenliği anlatıldı

DAHA FAZLA
Çiçeklerde 'Anneler Günü' tarifesi

Çiçeklerde ‘Anneler Günü’ tarifesi

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası’na hazırlanıyor

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!”

Hafızlık Proje Okulları'na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Hafızlık Proje Okulları’na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Araç dereye düştü: 4 yaralı

Araç dereye düştü: 4 yaralı