Kayseri'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

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  • 06.05.2022 23:40
  • Güncelleme: 07.05.2022 08:16
Kayseri'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından şüpheli şahısların yakalanması yönünde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda iş yerindeki depodan 310 bin TL değerinde yiyecek malzemesi çalınması, ikametten 52 bin TL değerinde ev eşyasının çalınması ve iş yerinden 21 bin TL değerindeki eşyaların çalınması olaylarını gerçekleştiren F.Ü. (28), iş yerinden 2 bin 500 değerindeki kamera çalınması olayını gerçekleştiren O.K. (26), ikametten 5 bin TL değerinde ev eşyalarının çalınması olayını gerçekleştiren S.Y. (27), ikametten 15 bin TL değerindeki ev eşyası çalınması olayını gerçekleştiren Y.Y. (41), ikametten 26 bin TL değerinde ev eşyası çalınması olayını gerçekleştiren E.D. (23) ve 2 farklı Dosyadan aranması ve toplam 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. (32) yakalandı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA

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