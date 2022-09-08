Bir öğrencinin kırtasiye masrafı yaklaşık 300 TL

 Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasına günler kala öğrencilerin kırtasiye alışverişleri de başladı. Bir öğrencinin masrafı ise yaklaşık 300 liradan başlıyor.

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  • 08.09.2022 14:46
  • Güncelleme: 08.09.2022 14:46
Bir öğrencinin kırtasiye masrafı yaklaşık 300 TL

2022-2023 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kaldı. Böylece öğrencilerin de okul alışverişi heyecanı başladı. Bir öğrencinin ise temel ihtiyaçlardan oluşan kırtasiye alışverişi yaklaşık 300 lira tutuyor. Vizyon Kitabevinde çalışan Merve Kabakçı, öğrencilerin temel olarak kullandığı ürünlerin fiyatlarından bahsetti.
Kabakçı, yoğun bir ilgiyle de karşılaştıklarını söyleyerek, “Şu an müşterilerin ilgisi çok yoğun. Çok kalabalık oluyor. Herkes burayı ve bu fiyatları çok seviyor. Öğrencilerin temel ihtiyaçları kalem, silgi, çanta, defter. Fiyatlarımız ise; silgi 1,5 TL kalem 1 TL defter küçük boy 9,90 TL büyük boy 19,90 lisanslı çantalarımız 199,90 TL, beslenme kutuları 19,90 TL, Flüt 49,90 TL, kalem uçları 3,90 TL kalem kutuları 9,90’dan başlıyor. Kalemtıraş 2 TL’den başlıyor. Resim defteri 2 TL’den başlıyor. Boyalar şu an kampanyada olan bir boyamız var 19,90 TL. Cetvel 19,90’dan başlıyor. Resim çantası 39,90 TL’den başlıyor. Defter kapları 19,90 TL’den başlıyor. Etiketler 9,90 TL’den başlıyor. Suluklar 19,90 TL ‘den başlıyor. Not defteri 3,90 TL’den başlıyor. Kampanyalarımız yenileri eklenerek sürekli devam ediyor. Geçen sene fiyatlar pahalıydı ama biz fiyat artışına gitmiyoruz. Müşterilerimizi düşünüyoruz. Kampanyalarımız sürüyor. 1000 TL ve üzeri alışverişlerde patlat balonu al hediyeni kampanyamız var. Bir öğrencinin ihtiyaçları aldığı ürüne ve markaya göre değişiyor” diye konuştu.
Böylece bir öğrencinin temel ihtiyaçları şu şekilde;
Defter: 19.90 TL. 
Kalem: 1-10 TL.
Silgi: 1.5 TL.
Kalem Ucu: 3.90 TL.
Kalemlik: 9.90 TL.
Sırt Çantası: 199.90 TL.
Suluk: 19.90 TL.

1ha

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