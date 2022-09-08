Başkan Şahin’den Kızılay çıkışı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, 2 sene önce yaşanan olayda Kızılay bünyesindeki bir aracın, bir kişiye çarpıp ölmesine neden olduğunu iddia etti. Olaydan sonra Kızılay, ölen kişiye gereken miktardaki tazminatı ödememek için Kızılay’ın 40 takla attığını iddia eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, “İki sene önce Kızılay'a ait bir araç, park halindeki bir araca çarpıyor. Şoförün ölümüne sebep oluyor. Genç bir kadın kocasız, 2 küçük çocuk da yetim kalıyor. Kızılay’ın aracı suçlu mu? Suçlu ama Kızılay tazminat ödemek istemiyor. Peki, ‘İnsanlığın hizmetinde’ ya Kızılay! Kendisini böyle tarif ediyor ya, diyor ki, ‘insanların en zor anında yanındayız’. Öyle mi gerçekten? Kazayı sizin aracınız yaptı. Bir aile perişan oldu. Başsağlığına gittiniz mi? Bu nasıl insanlık? Gerçekten insan mısınız siz? İki sene boyunca bir ziyaret yok. Manevi anlamda bir desteğiniz yok. Kızılay, iyiliğin harcıymış. İyiliğiniz batsın sizin. Ankara çok mu uzak Kayseri ye? Olmadı Nevşehir ya da Kayseri Kızılay? Mahkeme sonuçlanıyor iki senede. Maddi Tazminat hesaplanıyor 600 bin lira ödeyeceksiniz. Ödememek için 40 takla atmışsınız Mahkemede inkâr etmişsiniz. Üzerinde Kızılay yazan aracı, neymiş Kızılay’a ait değilmiş. 3 yıllığına kiraladığınız anlaşılmış. Bu sefer ne yapmışsınız? Koşa koşa bankaya gidip, teminat mektubu almışsınız. Niçin? Aileye parayı vermemek için. ‘İtiraz edeceğiz üst mahkemeye karar çıkana kadar beklesinler’. Ailenin mağduriyeti, Kızılay’ın hiç umurunda değil. Teminat mektubuna para var mağdur aileye yok” ifadelerini kullandı.

‘KIZILAY’IN AVUKATINA DA GÜN DOĞMUŞ’



Kızılay avukatının mağdur aileyi icraya verip, vekalet ücretini faiziyle birlikte 8 bin 900 lira olarak mağdur aileden aldığını iddia eden Başkan Şahin “Bitti mi? Olayın bir de manevi boyutu var. Ailenin avukatı mahkemeden manevi tazminatta talep etmiş. Anne için 100 bin, çocuklar için 50’şer bin. Toplamda 200 bin lira istemiş. Komik değil mi? Kocasız kalmanın değeri 100 Babasız kalmanın bedeli 50 bin. Peki mahkeme kabul etmiş mi? Hayır, etmemiş. Anneye 75.000 Çocuklara 40’ar bin uygun görmüş. Neden 50 değil de 40 bin acaba? Bunun cevabını verecek biri var mı? Nasıl bir hesap yapıldı ki? Kaçla kaç çarpıldı da kaç kaçtan çıkarıldı da 40 bin lira bulundu? Neyse bu ayrı bir konu. Biz konumuza dönelim. Mahkemeden 200 bin istendi de mahkeme 155 bini uygun gördü ya hukuken bu şu anlama geliyor. Kısmi kabul kısmi ret. Yani, Kızılay’ın avukatına da gün doğmuş. Ona da vekalet ücretine hükmetmiş. 7 bin 550 lira vekalet ücreti. Ne yapmış peki Kızılay’ın avukatı? Anne ve çocuklarını icraya vermiş. İcra masrafı, icra vekalet ücreti faiz ile birlikte 8 bin 900 lira almış. Kimden? Kocasını kaybeden bir kadından ve babalarını kaybeden iki çocuktan. Şimdi müsaadenizle şunu yazalım Avukat, Kızılay’ın avukatı, avukata bunu yapmasını kim söylediyse, Söyleyen(ler)in Allah belasını versin. Kızılay genel merkezine de YAZIKLAR OLSUN. Yok eğer, Kızılay’ın haberi yok da avukat kendi inisiyatifi ile yaptıysa, bunu öğrendikten sonra Avukatı hala bünyesinde tutan Kızılay Genel Merkezine yine YAZIKLAR OLSUN” açıklamasında bulundu.