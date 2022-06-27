Bir Hafta Bir Yazar: Dürdane BOZKAYA

Kadın yazarlarımızdan Dürdane Bozkaya ile birlikteyiz.

Çocukların karakter gelişiminde masalların işlevini bilen ve bunu ilmek ilmek işleyen bir insan. Sakinlik, sadelik ve doğallık sadece kişiliğine değil, kitaplarına da işlemiş bir masalcı. Daha yolun başında his ve heyecanını muhatabına hissettiren munis bir kişilik.

Dürdane Hanım, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

1981 yılında Sivas'ta doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra zamanın şartları yüzünden okutulmadım. Orta ve lise öğrenimini dışarıdan bitirdim. Şimdi Üniversiteyi de dışarıdan okuyorum.

Evli ve beş çocuk annesiyim.

Yazma serüveniniz nasıl başladı? Niçin yazıyor, neleri yazıyorsunuz?

Okuma-yazmaya başladığım küçük yaşlarda her şey başladı. Örgün eğitimde ilkokul sonrası devam edemedim. Ama kitap okumak ve yazmak hayatımın her döneminde sürekli olmasa da, hep vardı. Hani şöyle diyeyim okul hayatım aksasa da okuma alışkanlığım devam etti. Çocukluğumdan beri en sevdiğim aktivitelerden biri okumaktı. Yaşadığım olaylar ve çevremde yaşanan olaylar ben de iz bıraktı. Çocukluğumdan beri yaşadığım olayları kolay unutmamam. Yazdıklarım okuduklarım kadar yaşadıklarımın da bir sonucu, ürünü. Yazdıkça mutlu oluyorum.

Dürdane Hanım, yazı yazmak isteyen herkese özel de gençlere neler tavsiye edersiniz?

Yazmak çok farklı bir duygu patlaması bana göre. Yazmak isteyenlere ve yazanlara tavsiyem çok okumaları okuduklarını çok güzel anlamaları ve bunları kendi içlerinde yorumlamaları. Bana göre okumak deniz, yazmak ise denizin örtüsünü açmak gibi bir şey. Yazdıkça kendinizi keşfediyor, kendinizi çoğaltıyorsunuz. Düzenli, disiplinli ve severek okumalara devam etmek, insanı zaten yazmaya götürüyor.

Yazma sürecinde ürünler neler oldu? Müstakil kitabınız yok diye biliyoruz ama kolektif çalışmalarınız var. Bu eserler hakkında bilgi verir misiniz?

Mustafa Bey, evet kendime ait müstakil bir kitabım yok. Lakin dört projede yer aldım. İçinde yer aldığım projeler: “Bana Bir Masal Anlat Baba”, “Bana Bir Masal Anlat Anne”, “Bir Muhsin'den Bin Muhsine” ve son olarak “Bir Dünya Masal”, kitaplarının içinde bana ait yazı ve masallar var.

Dürdane Hanım, söyleşi için teşekkür ederiz.

