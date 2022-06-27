Eğtimci Yazar Mehmet Ayman Kaleiçi söyleşilerinin bu haftaki konuğu oldu

Kayseri Kalesi içinde bulunan söyleşi standındaki programa, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Mazlum-Der Kayseri Şube Başkanı Ahmet Taş ve dinleyiciler katıldı.

Eğitimci-Yazar Mehmet Ayman sohbet programında “İnsan ve alemdeki yeri” konulu söyleşisinde, insanoğlunun yeryüzündeki serüvenini ele aldı. Yeryüzünün akıl ve irade sahibi yegane varlığının insan olduğunu vurgulayan Mehmet Ayman konuşmasında şunları ifade etti:

“Yorgun dünyamızda iyi ve kötü ne olup bitiyorsa bunun müsebbibi de insandır. Eğer insanı ve o’ndan sadır olan fiillerin sebeplerini yeterince iyi anlar isek, şüphesiz ki yaşadığımız dünyayı da maddi hem de manevi tarafıyla iyi anlayacağız demektir.”

Mehmet Ayman, insani varoluşun özellikle fiziksel tarafını dört unsur teorisiyle ilişkilendirerek açıkladıktan sonra, insanın manevi yanı hakkında da bazı açıklamalar yaptı. İslam Düşünce tarihinde de bu konuların çok derinlikli olarak ele alındığını belirterek, akıl, ruh, nefs ve kalp kavramları ile alakalı olarak bazı açıklamalar yaptı. İnsanın yaratılışı, yeryüzünde geçirdiği macera ile ilgili batı düşüncesinden ve İslam düşünce tarihinden örnekler vererek insanın yeryüzündeki inişli çıkışlı macerasını kısaca özetlemiş oldu.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile düzenlenen Kale içi sohbet programları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.