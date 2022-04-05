Bir hafta Bir YAZAR: Cezmi Eşelioğlu

Özel çocukları önemseyen, bütün çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle yetişmesi için emek veren eğitimci yazar: Cezmi Eşelioğlu

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  • 05.04.2022 12:25
  • Güncelleme: 05.04.2022 12:31
Bir hafta Bir YAZAR: Cezmi Eşelioğlu
Kayseri Gündem - Mustafa BALABAN

Merhaba, önce sizleri  kısaca tanıyabilir miyiz.

Merhaba. 1983 yılının, Şubat ile Nisan arasında, Adana’nın İmamoğlu ilçesinde merhaba demişim dünyaya. Lise son sınıfa kadar Adana’da okuduktan sonra üniversite eğitimimi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde tamamladım. Şu anda Kayseri Melikgazi ilçesinde bulunan İstiklal Özel Eğitim Meslek Okulu’nda özel eğitim öğretmeni olarak çalışıyorum. Beş kitap yazmak nasip oldu. Bu vesile ile de milli ve manevi konularda konferanslara konuşmacı olarak katılıyorum. Evliyim ve biri erkek biri kız olmak üzere iki çocuk babasıyım.

Yazma serüveni nasıl başladı.Yazma isteği ve  yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Meslek hayatına adım atınca, öncelikle ilkokul öğrencileri için okuduğunu anlama kitabı düşünmüştüm. Daha sonrasında ise roman yazmayı planlıyordum. Her şeyi bildiğimi düşündüğüm zamanlarda iki üç ayda romanı bitirebileceğimi düşünerek yazmaya başladım. Yazdıkça uzuyordu süre. Yaklaşık iki yıl aradan sonra kitabı tamamlayabildim. Şu anda yayımlanmış beş kitabım var ve hiçbir şey bilmediğimi bilmeye çalışıyorum. Bu süreçte eşimin ve dostlarımın katkılarını maddi manevi hissetmeseydim belki de bu beş kitabı hayal bile edemezdim.

Yazma isteği olan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazma isteği olan bir insanın öncelikle yapması gereken; hangi konuda yazmak istemesidir. Sonrasında ise yazmaya karar vermesi gerekir. İşte bu ikisi arasında olan zamanı da verimli geçirmesi gerekir. Yani konuyu belirleyecek ve sonrasında yazmaya karar verecek ve bu iki kavramın arasını da bilgi ile dolduracak. Bilgi ile doldurması içinde bol bol kitap okunması gerekiyor. Karar verdiği konuyu bir veya birkaç kişiden değil de ayrıntılı bir şekilde öğrenebilmesi için birçok kişiden okuması daha iyi olacaktır. Tabii ki sadece okumak değil! İşin ehli olan bireyler ile istişare yapılması da bir gerçektir. Okumanın dışında dinleyebilmek de en az okumak kadar önemlidir. 

Kitaplarınızı/ eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

İlk kitabımız “Bir Oyunun İçinde” isimli bir roman. Sonrasında ise sırasıyla:
Mülkün Hükümdarı’nın En güzel İsimleri Esmaül Hüsna.
Değerlerimi Öğrenerek Büyüyorum
Cennet Çocuklarının Farkında mısınız?
Yıl 2053-Bir Milletin Hayali 

Yazarlık serüveniniz de unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Bizi biz yapan, bazen konuşabilmemize imkan veren, bazen de susarken konuşmamızı sağlayan hatıralardır. İlk imza günümde beni yalnız bırakmayan sevgili öğrencilerim ve ailelerini gördüğüm anı unutamıyorum. İki öğrencim tekerlekli sandalye ile gelmişlerdi. İmza atmayı bırakıp yanlarına gitmiştim. Gözlerinde ve gözlerimde heyecan, mutluluk, güven… 
 

Haber Merkezi

Mustafa BALABAN
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