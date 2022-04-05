Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk: “İlçeden göçü önlemenin yolu istihdamdan geçiyor”

KayseRadar ve Hunat TV ortak yayınında Mustafa Bayram ve Kürşat Açıkgöz’ün ‘Ramazan Sohbetleri’ programına katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, uyum içinde çalışmanın başarıyı getirdiğini söyledi. Pandemi sürecinin geride kaldığına işaret eden Öztürk, “Bütün hayatı ve çalışmalarımızı 2 yıl uzatan pandemiden alacağımız var. Çalışmalarımız ve etkinliklerimizi sürekli ertelememize sebep oldu” dedi.

"BURADA 4 MEVSİMİ ARZU EDEN YAŞAR"

“Cenneti tarif ederken birazcık Yahyalı’dan örnek verirlerse bana göre isabetli bir örnek verilmiş olur” diyen Öztürk, “Çünkü burada dört mevsimi isterseniz, arzu ederseniz yaşarsınız. Kapuzbaşı tarafına gidersek 630 rakımlı bir iklime gidersiniz orası Adana iklimi, Kürşat beyin mahallesine doğru gelirseniz Akdeniz ikliminden İçanadolu iklimine doğru gelmiş olursunuz. İki iklim önemli bir manevi iklimi ikinci olarak normal yaşadığımız iklim. 16 tane ilçemiz var diğer Belediye Başkanlarımız benim bu konudaki kusuruma bakmazlar. Hiçbiri ayranım ekşi demez ama ben hiç demem. 16 ilçemizde tabi güzelliği olarak bir Kapuzbaşı şelalesi, bir madenin bir tarımın bir hayvancılığın elmanın kirazın olduğu bir yerdir. Burası İçanadolu’nun Çukurovası. Bu İlçede güzeli ne kadar tavsir etsek yorulmayız” diye konuştu.

“İLÇEDEN GÖÇÜN ÇÖZÜMÜ İSTİHDAM”

İlçenin son nüfus sayımında da az da olsa göç verdiğini anımsatan Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk, göçü önlemek ve hatta göç almak için istihdam odaklı çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. Gençlerin iş bulma ümidiyle büyük şehirlere gittiğini anlatan Öztürk, “2021 yılında 500 küsur göç yaşadık. Gençlerimiz iş bulma endişesiyle göç ettiler. Burada istihdama yönelik çabalarımız olursa göç verme yerine göç alırız diye umut ediyorum. İş kur vasıtasıyla kadınlara yönelik bir istihdam sağlamayı düşündük. Kayserimizin önemli fabrikalarından olan Kumtel ile böyle bir istihdam yürütmeyi planladık ve tereddütsüz kabul ettik. Meslek Yüksek Okulunun ek binası dediğimiz yere yerini temin etmiş olduk ve 10, 15 gün içerisinde orada başlayacaklar. 50 tane hanım kardeşimiz görev yapacak. 20 kadar da erkek vatandaşımıza istihdam sağlamayı düşünüyoruz” dedi.

"BELEDİYE BÜTÇESİ KAPUZBAŞI'NIN TANITIMINA YETMEZ"

Kapuzbaşı Şelalesinin tanıtımı için belediye bütçesinin yeterli olmadığını vurgulayan Öztürk, “Belediye bütçesi Kapuzbaşı şelalesinin uluslararası tanıtımına yetmez diye düşünüyorum. Ana nefes hem Büyükşehir Belediyemiz, hem Valiliğimiz hem de Bakanlığımızdır. TOOB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na yürekten teşekkür ediyorum. Kayserili olması da bizim için çok büyük bir destek. Helikoptere binip geliyor ve ilgileniyorlar. Bir master planının söylemden eyleme geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir turizm destinasyonu mutlaka olması lazım. Yani sadece bir çiçekle bahar gelmez, sadece Erciyes’le olmaz. Bizim ilçemizdeki şelalelerimizle Develi’nin yanı sıra bir turizm anlayışı canlanıyor. Yeşilhisar ilçemizde de aynı şekilde Sultan Sazlığı’na da gitsinler. Balon turizminin yükünü de Ürgüp’ten biraz da olsun almış olalım. Kayseri’ye gelen ya da Yüksek İrtifa Kampına gelen kulüplerimizin mutlaka Kapuzbaşı’ndaki o havayı teneffüz etmesi lazım. Dünya harikası bir şelaleden bahsediyoruz. Niagara şelalesinden sonra dünyada 70 metre yükseklikten akan bir şelaleden bahsediyoruz” diye konuştu.

YAHYALIYA ELMA DOPUSU KAZANDIRDIK

Yahyalı’nın elma diyarı olduğunu da anımsatan Öztürk, ilçeye soğuk hava deposu kazandırdıklarını ifade etti. Elmanın Hindistan’a kadar ihraç edebildiklerini belirten Öztürk, “Hindistan’a kadar götürmenin güzelliğini hep birlikte görmüş olduk. Elma depolarımıza gittiğimizde 10, 15 çeşit elmamızı görmek mümkün. Hindistan’a gidip de sertliğiyle aromasıyla böyle bir güzelliğin uzak ülkelerde de bulunması bizleri çok gururlandırıyor” diye konuştu.

YAHYALI’NIN 2 SIKINTISI

Yahyalı’da şu anda öne çıkan 2 sorun olduğunu belirten Belediye Başkanı Esat Öztürk, ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yolların 10 gün içinde tamir edileceğini söyledi. İkinci sorun olarak da vatandaşların doğalgaz sorduğunu belirten Öztürk, “Onunla alakalı da müjdeyi vermiş olalım. İmar projemiz belediye meclisinde kabul edildi. 50 yıllık bir imar. İnşallah vatandaşlarımızın doğalgaz sorununu da bu şekilde çözmüş olacağız” dedi.