Bilal Özdoğan: 'Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da Ramazan'da yardımlaşmalarımız çalışmalarımız hazır'

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Ramazan ayında belediye olarak gerçekleştirecekleri çalışmalardan bahsetti. Hacılar Belediyesi bünyesindeki muhtarlarla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdoğan, toplantıda ilçeye dair çalışmaları masaya yatırdıklarını ve hazırlık içerisinde olduklarını kaydetti.

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  • 19.03.2022 19:31
  • Güncelleme: 19.03.2022 19:31
Bilal Özdoğan: 'Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da Ramazan'da yardımlaşmalarımız çalışmalarımız hazır'

Nisan başında başlayacak olan Ramazan ayı için yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Bilal Özdoğan, “Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla her türlü hazırlıklarımıza başladık çünkü Ramazan ayı bereket ayı yardımlaşmaların en üst seviyelere çıktığı aydır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da Ramazanda yardımlaşmalarımız, çalışmalarımız hazır. Bu noktada hayırseverlerimizle birlikte geçtiğimiz yıllarda hazırladığımız projeler, yine bu yılda bu yılda hayata geçecek. İhtiyaç sahiplerine yardımlar ulaşacak. Bununla beraber tabi ki ilçemizde ramazan etkinlikleri de durmadan devam edecek. Gerek kültür merkezimizde gerekse havaların müsaade ettiği ölçüde Hacılar Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerimiz yapılacak bu noktada hazırlıklarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Akabinde de baharla birlikte tüm birimlerimizle çalışmalarımızı tamamladık.

Özdoğan, Hacılar ilçesindeki muhtarlarla yaptığı toplantılar sonucunda hazırlık içerisinde olunan çalışmaların tamamlandığı ifade etti. Başkan Özdoğan şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımızla yaptığımız toplantılarımızda 12 mahallemizin ivedi ihtiyaçları, bahar başlangıcı yazla birlikte en önemli işlerde de sıralamalar yapıldı. Bununla birlikte asfalt çalışmaları, parke çalışmaları, imar yollarının açılması gibi başta sayabileceğimiz işlerin hazırlıkları da tamamlanmış oldu. Şimdiden Ramazan ayımızın mübarek olmasını hayırlara vesile olmasını ve tabi ki dünyanın içinde bulunduğu bu savaş atmosferinin de sonlanmasını dilediğimizi, umduğumuzu, dualar ettiğimizi de bildirmek istiyorum”
 

1ha

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