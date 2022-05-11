Bıçakla yaralanan kişi hava ambulansıyla hastaneye sevk edildi

Olay, Kayseri’nin Sarız ilçesine bağlı bir lise önünde meydana geldi. 17 yaşındaki İ.M. henüz bilinmeyen bir sebeple karın bölgesinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İ.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarız Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra İ.M., hava ambulansı ile Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.