Organizasyon firmaları yaz sezonundan umutlu

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  • 11.05.2022 18:46
  • Güncelleme: 11.05.2022 18:46
Organizasyon firmaları yaz sezonundan umutlu

Kayseri’de yaz sezonunun gelmesi ve pandemi kısıtlamalarının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte, organizasyon firmalarında hareketlilik bekleniyor. Organizasyon firması işleten Ali İşler, kısıtlamaların kalkmasından dolayı beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Kayseri’de havaların ısınmasıyla ve pandemi kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte organizasyon firmalarında hareketlilik yaşanıyor. Organizasyon işletmecisi Ali İşler, beklentilerinin yüksek olduğunu ancak ekonomik dalgalanmalardan etkilendiklerini belirtti. Güncel fiyatlara da değinen İşler, “Minimum bir nişan organizasyonu 750 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkabiliyor. Kına paketleri de minimum 4 bin liradan başlayıp, müşterinin isteğine göre yükselebiliyor. Ekonomik dalgalanmalar biz organizasyoncuları da etkiledi” dedi.

‘EK İŞ OLARAK YAPANLAR, BİZE ZARAR VERİYOR’
Organizasyon firmaları olarak birlikte çalıştıklarını söyleyen İşler, organizasyon işini ek iş olarak yapanlardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti. İşler, “Bu işi ekstra olarak yapanlar var, normal bir ana işi var aslında ama organizasyon ile alakası yok. Bunlar sosyal medya üzerinden oluşturduğu firma adıyla bizim yaptığımız işlerin yarı fiyatına yapıyorlar ve yüz lira kalsa kar gözüyle bakıyorlar. Bu tür kişiler yüzünden birçok organizasyoncu arkadaşlarımız mustarip oluyor. Çünkü piyasayı fazla kırıyorlar, müşteri soruyor bu kişilerde daha düşük fiyat sizde neden yüksek diye pahalı olarak görüyorlar bizi. Aslında bunu organizasyon sektöründe normal bir fiyat. Genelde organizasyon firmaları tecrübelerine göre fiyat artırır” ifadelerini kullandı.

‘FOTOĞRAFÇILAR DA MUZDARİP’
İşler, işin tecrübeli kişilere bırakılması gerektiğini şu sözlerle ifade etti: “Fotoğrafçı arkadaşlarda bu konudan muzdarip. Adamın iş yeri var, dış çekim stüdyo çekimi yapıyor mesela. Ama üniversiteden yeni mezun olmuş arkadaş çıkıyor çekim yapıyor, tabi onlarda harçlığını çıkarmaya çalışıyor kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ancak bu işi yapıyorsanız ana işiniz o olsun. Ek gelir amaçlı yapılmasını istemiyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

1ha

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