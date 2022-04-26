Beyazşehir 'de Kur'an Kursu temeli atıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ve hayırseverin desteğiyle Beyazşehir Mahallesi’ne kazandırılacak olan Kur’an Kursu’nun temel atma programına katıldı. Yoğun bir şekilde sosyal donatıların temellerini attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, ilçenin ihtiyaçlarının karşılandığı ve vatandaşlarımızın daha huzur içerisinde yaşayabileceği bir Kocasinan’ı inşa edebilmektir” dedi.

Dualar eşliğinde temelinin atıldığı Kur’an Kursu hakkında bilgiler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Beyazşehir mahallemizde temelini attığımız Kur’an Kursu’nun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız inşaatı tamamlandıktan sonra bu bölgede yaşayan çocuklarımıza ve hemşerilerimize hizmet vermeye başlayacak. Bölgenin ihtiyacı olan Kur’an Kursu, 4-6 yaş grubu çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize hizmet verecek. Kocasinan Belediyemiz ve hayırseverimizin desteğiyle yapılan tesisin en kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlamamız için Kur’an kursunda öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum. Bunun için bilgiyi kaynağından doğru şekilde öğrenmek son derece önemlidir. Gençlerimiz ve çocuklarımız, daha donanımlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgileri buralarda öğrenecekler. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında okul, cami ve Kur’an Kursu gibi yerlere hukukun bize yetki verdiği ölçüde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Bizler biliyoruz ki; yaptığımız işler insanımızın hayatına değer katacak hizmetlerdir. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrasında da elimizden ne geliyorsa çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek verdiklerini okul cami ve Kur’an Kursu gibi eğitim alanlarına hukukun öngördüğü ölçüde ellerinden geldiğince hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.