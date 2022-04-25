Beşiktaş'a hazırlanan Kayserispor, ligde 3 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig’de ekiplerinden Yukatel Kayserispor, daha önce oynadığı 5 maçtan üst üste mağlubiyet alırken son 3 maçta ise 5 puan topladı. Kayserispor Göztepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederken evinde Çaykur Rizespor ile ve deplasmanda da Antalyaspor’la 1-1 berabere kaldı. Kayseri temsilcisi bu sezon Süper Lig’de çıktığı 34 maçtan 11 galibiyet 10 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak fikstürde 43 puanla 13’üncü sırada yer aldı. 34 maçta rakip fileyi 47 kez havalandıran Kayserispor, kalesinde ise 55 gol gördü.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

Kayserispor, ligin 35’inci haftasında 1 Mayıs Pazar günü Kadir Has Şehir Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek. Sarı kırmızılı kulüp, güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar almanın hesabını yapıyor.