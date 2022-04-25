Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Kardaş, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kardaş, Bizden sonraki nesillere daha sağlıklı bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, toplumdaki her bir birey için uygun ve gerekli olan aşı uygulanarak hem bireysel hem de toplumsal bağışıklığa katkıda bulunulabilir' dedi.

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  • 25.04.2022 12:27
  • Güncelleme: 25.04.2022 13:00
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Kardaş: 'Aşı sayesinde 2 milyon insanın ölümü engelleniyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Kardaş, 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kardaş, "Bizden sonraki nesillere daha sağlıklı bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, toplumdaki her bir birey için uygun ve gerekli olan aşı uygulanarak hem bireysel hem de toplumsal bağışıklığa katkıda bulunulabilir” dedi.

Her yıl 24-30 Nisan tarihleri arası Dünya Aşı Haftası olarak kutlanıyor. Bu haftada yapılan etkinliklerle aşıya dikkat çekiliyor. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Zehra Kardaş, “Aşılar yüzyılı aşkın süredir çok sayıda enfeksiyon hastalığının sıklığının azalmasını, etkilerinin hafiflemesini veya tamamen ortadan kalkmasını sağlayarak toplum sağlığına hizmet etmektedir. Aşılama sayesinde dünyada her yıl 2 milyon can kaybı önlenmektedir. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşadığımız pandemi deneyimi bir enfeksiyonun insan hayatını ne ölçüde sıkıntıya sokabileceğini ve aşılamayla bütün bu problemlerin nasıl üstesinden gelinebileceğini çok daha iyi anlamamıza vesile oldu" dedi.

Kardaş, "Türkler için aşılama Orta Asya’daki yaşantımızdan beri süregelen geleneksel bir uygulamadır. Anadolu’da kurdukları medeniyetlerde de geleneksel yöntemle aşılama yapmaya devam eden Türk Milleti, Osmanlı Devleti döneminde aşılama tekniklerini Avrupa’ya tanıtarak Avrupa’da da aşılama faaliyetlerinin başlamasını sağlamıştır. Zaman içerisinde tıp ve teknolojide yaşanan gelişmeler aşının endüstriyel olarak üretilmesine zemin hazırlamış; bu da daha güvenli ve kontrollü aşılama imkanı sağlamıştır" şeklinde konuştu.

"Dünyanın en gelişmiş aşı takvimine sahibiz"

Dr. Zehra Kardaş; "Günümüzde ülkemiz; 13 hastalık etkenine karşı aşılamanın uygulandığı aşı takvimiyle dünyanın en geniş aşı takvimlerinden birine sahip olmakla birlikte, yüksek aşılanma yüzdeleri sayesinde aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı yüksek oranda korunan toplumlardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Bu arada ülkemizin yüz akı Erciyes Üniversitemizde hayata geçirilen Turkovac’ı da anmadan geçmek olmaz. Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibinin gayreti, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın destekleriyle ürettiğimiz yerli ve milli aşımız hepimizin gurur kaynağı olmuştur. Bizler de 24-30 Nisan Dünya Aşı Günü vesilesiyle; gelecek nesillere daha sağlıklı bir gelecek bırakabilmek ümidiyle, toplumumuzun her bir bireyinin kendisi için uygun ve gerekli olan aşıyı uygulatarak hem bireysel hem de toplumsal bağışıklığa katkıda bulunmasını bekliyoruz” dedi.

İHA

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