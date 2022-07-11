Besicinin elinde kalan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Kurban pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıkların, Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından karkas alım fiyatlarından satın alınacağı açıklandı. 

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  • 11.07.2022 14:04
  • Güncelleme: 11.07.2022 14:04
Besicinin elinde kalan kurbanlıklar ESK tarafından satın alınacak

Kurban Bayramı’na son gün kala bazı besincilerin ellerinde kurbanlıkları kaldı. Et ve Süt Kurumu da besicinin elinde kalan kurbanlıkları karkas fiyatıyla satın alacağını açıkladı. Et ve Süt Kurumu, yaptığı açıklamada “Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, ESK tarafından satın alınacaktır. Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır. ESK kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır” ifadelerini kullandı. 

KESİM RANDEVULARI E – DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yaptığı açıklamada kesim randevularının e – devlet üzerinden alınabileceğinin belirten ESK açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi, “Üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 kilogram için 1 lira prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kilogram karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımına ilave olarak hayvan başına 300 lira, 25 kilogram koyun karkasına da hayvan başına 25 lira ilave ödeme yapılacaktır.”
ESK, kurum karkas fiyatlarını şu şekilde açıkladı: 1’inci kalite dana fiyatı 1 kilogram için 94 lira. 2’nci kalite dana fiyatı 1 kilogram için 80 lira. Küçükbaş hayvanlarda ise 1 kilogram için kuzu alımında 88 lira, toklu (1 yaşında erkek koyun) fiyatı 82 lira, koyun alım fiyatı ise 70 lira.

1ha

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