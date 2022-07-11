Elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
- 11.07.2022 13:46
- Güncelleme: 11.07.2022 13:46
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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde elini kıyma çekme makinesine kaptıran 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Başdere Mahallesi’nde meydana gelen olayda T.Ö. (4), ailesinin kıyma çektiği sırada elini makineye soktu. Yaralanan talihsiz çocuk, kıyma makinesi ile beraber Ürgüp İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Ö.’nün sıkışan eli burada Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, çocuk da tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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