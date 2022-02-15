Besiciler ve öğrencilerin su faturalarının yarısı belediyeden

Şubat ayı olağan meclis toplantısında sunulan iki ayrı teklif ile yükseköğrenim gören öğrenciler ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin su faturalarını ödemelerinde kolaylık sağlanması amaçlandı.

Öğrencilere ilişkin sunulan teklifte, lisans ve önlisans bölümlerinde örgün öğrenim gören öğrencilerin ikamet ettiği meskenler için öğrenim süresi boyunca su bedelinin yarısının Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanması yer aldı. Söz konusu teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi.

BÜYÜKKILIÇ: "HAYVANCILIĞI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Bir diğer teklifte ise besicilere kolaylık tanınması amaçlandı. Teklifte hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarının su bedelinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi yer aldı. teklif, mecliste oy birliği ile kabul edildi. Bu teklif de mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Konuyla ilgili konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Hayvancılığı ve tarımı çok önemsiyoruz. Hayvancılığa en büyük desteği vermeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan su paralarının yüzde 50’sini Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ödememiz yönünde karar aldık” ifadelerine yer verdi.