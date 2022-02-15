Akşener'e Kayseri'den bez bebek hediyesi
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri'nin Akkışla ilçesi ziyaretinde ilçe teşkilatı mensubu Öcal Bozkurt'un kızının yaptığı 'Akşener bebek' hediyesini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e götürdü.
- 15.02.2022 08:57
- Güncelleme: 15.02.2022 08:59
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Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve bir hafta süren karantinanın ardından yeniden siyasi faaliyetlerini devam ettiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Kayseri'den geçmiş olsun hediyesi verildi.
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş tarafından Akkışla ilçe teşkilatı mensubu Öcal Bozkurt'un kızı Hatice Çolak tarafından yapılan bez bebek Akşener'e teslim edildi. İYİ Parti Lideri kendisine hediye edilen bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
1ha
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