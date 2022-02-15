Sönmüş yanardağ Erciyes, 2 milyon yıl önce patlamış olabilir

Radyo Radar ve KayseRadar ortak yayınına konuk olan tarihçi-yazar Erkiletlioğlu, Erciyes Dağı'nın insanların yaşamaya başladığı dönemde patlamasının mümkün olmadığını belirterek, dönemin paralarının, kurulan yapıların ve dağdaki buzulların bunu kanıtladığını ifade etti.

Merhume Prof. Dr. Nezahat Baydur'un çalışmalarına atıfta bulunan Erkiletlioğlu, "İstanbul Üniversitesi'nin hocası Nezahat Baydur, Kapadokya ile ilgili güzel bilgiler verdiği kitabının sonlarında 19'uncu yüzyılda Erciyes Dağı'nın patladığını söylüyor. Kimden nasıl bu bilgiyi aldı bilmiyorum. Erciyes Dağı'nın insanlı dönemde patlamış olması mümkün değil. Bunun birçok delili var. Öncelikle dağdaki ibadet edilen mağara o dönem basılan bütün sikkelerde gözüküyor. Buzullar Buzul Çağı'ndan günümüze kadar uzanıyor. Mazaka şehri dağın eteklerinde kurulmuş. Patlayan bir dağın önünde nasıl bir şehir olabilir? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün (MTA) araştırmalarında Erciyes Dağı'nın 100 kilometre çevresinde örnekler almışlar. Örnekler üzerinde karbon testleriyle yaptıkları yaş tayinlerinde en az 2 milyon yıl öncesine dair patlama izleri çıkıyor" ifadelerini kullandı.